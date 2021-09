Top des ventes de jeu vidéo en France

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 09:40:00 par Luc Vidal

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 33ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Il s’agit cette semaine du. Ce fromage, originaire du Nord-Pas-de-Calais, a été désigné comme le fromage ayant la plus forte odeur par des chercheurs anglais (en gros il pue). Sa croûte est régulièrement lavée à la bière durant l’affinage qui dure 7 à 9 semaines. Sa pâte, légèrement salée grâce à des pâturages particuliers, est parsemée de petits trous et est molle et élastique.Cette semaine, on prend les mêmes, et on recommence. Tous les jeux présents au Top 5 la semaine dernière sont encore là, mais leur classement a changé.sur PS5 est rattrapé par les jeux de la Switch, qui dominent toujours le classement. Les jeuxrestent au classement sur PC, alors quese fait une place dans le classement de beaucoup de consoles.Voici lepour la semaine du 23 au 29 août 2021 : Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Animal Crossing : New Horizons (Nintendo Switch) The Legend of Zelda : Skyward Sword HD (Nintendo Switch)Ghost of Tsushima – Director’s Cut (PS5) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch)Ghost of Tsushima – Director’s CutAliens : Fireteam EliteAliens : Fireteam EliteF1 2021F1 2021Aliens : Fireteam EliteCyberpunk 2077GTA V : Edition PremiumAnimal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – SelectsLuigi’s Mansion 2 – SelectsMario Kart 7Microsoft Flight SimulatorLes Sims 4 : Edition StandardLes Sims 4 : Vie à la Campagne