Le prologue de Dwerve est disponible sur Steam

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 12:15:00 par Luc Vidal

Le retour des nains dans toute leur splendeur

Le prologue deest disponible gratuitement sur PC (Steam).Dans, vous incarnez un jeune nain qui explore des ruines naines à la recherche d’anciennes technologies : les tourelles et les pièges. Ces technologies lui permettront d’affronter les armées de la Reine Sorcière Vandra qui menace les nains. Le jeu est donc à la fois un Tower Defense et un Dungeon Crawler. Vous explorez des donjons et affrontez des hordes de monstres en plaçant des tourelles et des pièges. Au fil de vos explorations vous débloquerez des améliorations pour votre arsenal et des artefacts puissants qui vous aideront à combattre Vandra.Ce prologue propose un échantillon des tourelles et des ennemis disponibles dans le jeu et permet d’introduire la plupart des personnages principaux. Donc, sivous intéresse, vous pouvez vous en faire une idée facilement sur Steam.