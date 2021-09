Big Rumble Boxing : Creed Champions est disponible

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

A ne jouer qu'avec la musique adéquate

est disponible sur PC, PS4, Switch et Xbox One.Ce jeu de boxe permet de jouer les personnages iconiques des films Rocky et Creed et de revivre les plus grands moments des films. Dans le mode arcade, les joueurs doivent s’entraîner, combattre et monter les échelons afin de découvrir l’histoire de 20 personnages différents et gagner des récompenses. Un mode de jeu compétitif local permet également de jouer entre amis. Que l’on soit fan des films, ou que l’on cherche simplement un nouveau jeu de combat pour des soirées entre amis,propose un univers bien plus réaliste que la plupart des jeux de combat actuels.