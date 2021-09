Family Trainer est disponible sur Switch

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 11:00:00 par Luc Vidal

Pour être une famille parfaite sur Instagram

Un nouveau jeu permettant de faire du sport en jouant,est disponible sur Switch.Dans ce jeu où vous attachez l’un des Joy-Con de votre manette à votre jambe grâce à une sangle spéciale, vous pourrez jouer à une multitude de mini-jeux différents. L’aspect sportif vient du fait que les contrôles sont basés sur vos mouvements. Et puisque l’un des Joy-Con est attaché à votre jambe, tout le corps participe.propose plusieurs modes de jeu. Aventure en extérieur vous permet de jouer, seul ou à plusieurs, à des mini-jeux regroupés par niveaux. Bataille entre amis permet à plusieurs joueurs de s’affronter sur des mini-jeux. Travail d’équipe permet, cette fois-ci, à plusieurs joueurs de jouer ensemble à des mini-jeux collaboratifs. Entraînement permet de suivre une routine d’entraînement. Et bien sûr, Jeu Libre vous permet de jouer aux mini-jeux de manière libre.Comme son nom l’indique,s’adresse aux familles cherchant une activité commune ou aux joueurs qui cherchent une activité à la fois physique et ludique.