Mise à jour du pack Détente au Spa dans Les Sims 4

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 10:15:00 par Côme Richetta

De quoi prendre plus soin de son avatar que sois-même

Envie de fraîcheur ?vous proposent une nouvelle expérience relaxante pour oublier que votre spa préféré n’a pas encore réouvert, dans la mise à jour de leur pack de jeuDes nouvelles options et activités de pédicure, manucure, essayage de masques de beauté, entraînement et enseignement de yoga, ou encore devenir un gourou, il y en a toujours plus dansOriginellement sorti en 2015, vous pouvez donc déjà acheter le packet faire la mise à jour… Dès demain !La sortie de cette mise à jour est, en effet, prévue pour le 7 septembre 2021 sur PC, Xbox One et PS4.