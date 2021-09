Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Pas mal !

Save 90% on Battlefield V. Pathfinder: Wrath of the Righteous. NARAKA: BLADEPOINT. Pathfinder: Wrath of the Righteous. Pre-purchase Destiny 2: The Witch Queen Deluxe + Bungie 30th Anniversary Bundle. Valve Index VR Kit. Aliens: Fireteam Elite. Pre-purchase Tales of Arise. Save 50% on No Man's Sky. Phasmophobia.

En ce beau lundi matin, j'ai l'honneur de vous présenter notre top des ventes de jeux vidéo sur Steam, pour savoir à quels jeux les joueurs PC jouent.Je trouve le résultat pas mal, je vois Pathfinder: Wrath of the Righteous qui a l'air très sympa, je vois No Man Sky qui mérite d'être là vu comment Hello Games se bat pour lui. Non, on est pas mal. Pas de quoi bousculer une charrette non plus, mais ça va.