Steam : Les soldes du weekend

Publié le Samedi 4 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

Promotion de choc prévue !





Voici les jeux concernés, qui resteront en solde jusqu'au lundi 6 septembre : Bonjour à tous ! Nous espérons que vous ce début de weekend se passe bien. Nous sommes samedi, il est donc l'heure de voir quels sont les soldes Steam du weekend pour passer nos journées enfermés, alors qu'il fait beau dehors.Voici les jeux concernés, qui resteront en solde jusqu'au

Death Stranding à -60 % (avec son artbook digital intégré)

Control Ultimate Edition à -60 %

Ghost Runner à -60 %

Cyberpunk 2077 à -33 %

Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition à -50 %

Spiritfarer à -50 %

Witcher III et sa version Game of the Year sont tous les deux à -80 %

A noter que si vous hésitez,etproposent tous les deux une démo gratuite pour vous faire une idée. Ils ont chacun un bundle avec, respectivement, 2 DLCs en plus et un artbook digital avec la bande son originale. Dans les deux cas, c'est pour seulement quelques euros de plus. Profitez-en !