- Kitaria Fables est disponible

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 11:50:00 par Luc Vidal

Un RPG de furries mignons

Un nouveau RPG d’action-aventure,, est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.Le jeu propose des mécaniques classiques de RPG : exploration de donjons, récolte de ressources, rencontre avec des villageois et résolution de quêtes. Il possède également des combats en temps réel avec les traditionnels corps à corps, arc et magie. Il se démarque cependant par l’agriculture.En effet,met beaucoup l’accent sur la gestion de sa propre ferme, qui semble être un aspect important du jeu. Le jeu permet également de jouer en co-op local, si jamais vous avez la chance d’avoir des amis. Mais bien entendu, ce qui caractérise le plus ce jeu, c’est son ambiance et ses graphismes mignons à base d’animaux anthropomorphes. Et perso, j’adore les chats, et je sais que je ne suis pas le seul.