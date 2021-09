- WRC 10 est disponible

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 11:40:00 par Luc Vidal

Des voitures, des voitures partout

est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Ce nouvel opus permet de célébrer les 50 ans du World Rally Championship en 2022. Son mode historique permet aux joueurs de revivre 19 événements qui ont marqué l’histoire du championnat. Il permettra également de parcourir six rallyes historiques (tels que San Remo en Italie) et de conduire plus de 20 voitures emblématiques du WRC.La physique de WRC 9 a été améliorée, l’objectif étant toujours d’avoir la sensation de conduite la plus réaliste et précise possible. Le design sonore du jeu a également été entièrement retravaillé. Le mode Carrière donne accès à un éditeur de livrée et permet de créer sa propre équipe. Enfin, le jeu recevra des mises à jour gratuites qui ajouteront du contenu dans les mois qui suivent le lancement.A noter aussi queest prévu sur Switch, à une date ultérieure.