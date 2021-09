- Le trailer PC de Far Cry 6 est sorti

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 11:20:00 par Théo Valet

Les joueurs PC sont gâtés

Prévu pour le 7 octobre prochain, Ubisoft dévoila les configurations minimales et recommandées pour jouer à Far Cry 6. Dans la vidéo, vous pouvez également voir les différents paramètres qui seront disponibles dans le jeu pour personnaliser votre expérience selon votre PC.En effet, vous pourrez personnaliser la poussée, ainsi que les commandes et l'interface. Vous pourrez également profiter de l'outil de Benchmark intégré, etc.Pour la, si vous voulez faire tourner le jeu en 1080p, avec 30 FPS et le DirectX Raytracing Off :• CPU: AMD Ryzen 3 1200 – 3.1 GHZ or Intel i5-4460 – 3.2 GHZ• GPU: AMD RX 460 – 4 GB or NVIDIA GTX 960 – 4 GB• RAM: 8 GB (Dual-channel mode)• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé)Pour ce qui est deson a plusieurs possibilités.Si vous voulez du 1080p, avec 60 FPS et le DirectX Raytracing Off :• CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ or Intel i7-7700 – 3.6 GHZ• GPU: AMD RX VEGA64 – 8 GB or NVIDIA GTX 1080 – 8 GB• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé)Si vous voulez du 1440p, avec 60 FPS, et le DirectX Raytracing Off :• CPU: AMD Ryzen 5 3600X – 3.8 GHZ or Intel i7-9700 – 3.6 GHZ• GPU: AMD RX 5700XT – 8 GB or NVIDIA RTX 2070 SUPER – 8 GB• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé) + 37 GB pour les textures HD (en option)Si vous voulez du 1440p, avec 60 FPS, et le DirectX Raytracing On :• CPU: AMD Ryzen 5 5600X – 3.7 GHZ or Intel i5-10600 – 4.1 GHZ• GPU: AMD RX 6900XT – 16 BG or NVIDIA RTX 3070 – 8 GB• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé) + 37 GB pour les textures HD (en option)Si vous voulez de la 4K, avec 30 FPS, et le DirectX Raytracing On :• CPU: AMD Ryzen 7 5800X – 3.7 GHZ or Intel i7-10700k – 3.8 GHZ• GPU: AMD RX 6800 – 16 GB or NVIDIA RTX 3080 – 10 GB• RAM: 16 GB (Dual-channel mode)• Storage: 60 GB HDD (SSD conseillé) + 37 GB pour les textures HD (en option)