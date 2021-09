Terrain of Magical Expertise sort la semaine prochaine !

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

La classe cachée de Poudlard

Êtes-vous en manque de jeu de rôle ? Le studio tchèque NEO-C Production peut vous aider ! Leur prochain jeu(oupour les intimes) est un RPG en tour par tour qui vous propulse dans un monde virtuel de hackers.Le début du trailer m’a bien fait rire, et le système de combat semble dynamique. On pourra gérer et améliorer nos personnages, choisir quel type de magie opérer, participer à des mini-jeux et surtout profiter d’un système de combat certes en tour par tour, mais avec des QTE à foison.La sortie est prévue pour lesur PC.