Le gameplay d'Age of Darkness : Final Stand enfin révélé

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 10:10:00 par Côme Richetta

Avez-vous peur du noir ?

Il y a un mois, Playside Studios nous révélait leur prochain jeu de stratégie en temps réel, Age of Darkness : Final Stand.

Hier sortait le premier trailer de gameplay, et il faut dire que ça envoie.





La quantité de détails à l’écran et les effets visuels ont l’air d’avoir été chouchoutés et les hordes de la nuit n’ont pas l’air commodes, bien décidées à vous faire vivre l’horreur.



Niveau gameplay, on apprend que les cartes sont générées procéduralement, que les vagues d’ennemis disposerons de bonus variés pour vous en mettre plein la tronche à chaque partie, et de plein de manières différentes. Serez-vous capable de survivre la nuit ?



Age of Darkness : Final Stand sortira sur PC le 15 septembre 2021, et vous pouvez dès maintenant l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam.