- Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Comme dit Théo : ils ont morflé les 4 Fantastiques...

Quand bien même c'est parfois tendu au boulot avec tout le travail qui nous tombe dessus, on trouve toujours un moyen de détendre l'atmosphère. Surtout quand il s'agit de la pause croquis. Je dois vous avouer (maintenant que mon stage touche à sa fin) que ce n'était pas réellement ce que j'avais en tête cette rubrique. Je pensais plutôt illustrer les articles du jour avec les tests qu'on fait, faire une petite dédicace, une petite caricature ci et là, mais surtout en lien avec les actualités publiées.Mais dès le départ, j'ai réalisé que ce n'était pas vraiment ce qu'on attendait de moi : il fallait parler de la rédaction. Alors, au début, c'était vraiment bizarre pour moi de dessiner des gens que je croise à l'école, en particulier Cedric et les camarades de promo. Mais on s'y fait au bout d'un moment.Alors, au final, vu qu'il ne me reste que cette semaine pour m'amuser, je me suis prise au jeu à fond, en demandant plus régulièrement ce que l'équipe voulait voir. Et, comment dire... On en est arrivé là. Du coup, de gauche à droite, je vous présente Théo, moi-même, Luc et Côme, dans le rôle des 4 Fantastiques. Parce que c'est le genre de blague qu'on sort entre nous, comme quoi on forme une équipe, mais plutôt de bras cassés que d'Avengers.Mais on se marre bien.Je vous laisse pour la soirée et je vous retrouve demain pour l'ultime pause croquis.Rien de programmé, ni même réfléchi à l'avance, car demain est un autre jour.