- Level Zero arrive sur Steam

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 11:50:00 par Luc Vidal

Alien entre amis

Un nouveau jeu d’horreur multijoueur à la première personne,, arrive en accès anticipé sur Steam leDans ce jeu, une station spatiale vient d’être envahie par des monstres et ses habitants survivants doivent trouver un moyen de la réparer alors que les monstres rôdent encore. On a donc deux équipes lors d’une partie : les humains et les monstres. Le jeu met vraiment l’emphase sur son côté « horreur », jouant sur la lumière ou l’aspect terrifiant des monstres ainsi que leurs cris.Les humains devront se promener dans cette station en récupérant des objets nécessaires à leur survie tout en faisant attention aux autres joueurs : les monstres. Ces derniers auront des pouvoirs spéciaux leur permettant d’interférer avec les systèmes électriques et ainsi de s’approcher des humains. On peut donc s’attendre à un jeu misant beaucoup sur l’infiltration et la discrétion plutôt qu’à de la violente boucherie.