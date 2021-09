Zombeez, un remix mortel

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 11:40:00 par Côme Richetta

feat. un escargot

Successeur de Killer Queen, Zombeez : A Killer Queen Remix arrive encore plus fort que son prédécesseur avec des ennemis encore plus fourbes et un jeu encore plus dur.



Un platformer qui n’a pas besoin de vous tenir la main pour vous faire progresser. Vous allez mourir, souvent. Très souvent. Mais ce n’est pas grave, la rejouabilité des niveaux et la variété des ennemis vous donnera du fil à retordre avant de penser maîtriser le jeu. La Blood Queen ne semble pas avoir envie de vous voir de sitôt !



Déjà disponible sur PC dès maintenant, sa sortie la plus attendue est bien évidemment sur arcade pour revivre l’expérience originale, prévu pour 2022.