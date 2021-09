Vivre avec des dinosaures, le rêve de Jurassic Architect

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 11:10:00 par Côme Richetta

C'est pas des colocataires faciles, nous explique un scientifique local

Apparemment, la Terre n’est plus vivable. Alors pourquoi ne pas inventer le voyage dans le temps et retourner dans le passé pour refaire exactement la même chose, mais plus tôt ? Mais vraiment, beaucoup plus tôt ?



Le studio Polonais Yeyuna a publié un trailer pour sa prochaine sortie nommée Jurassic Architect, un city builder avec un léger détail : des animaux disparus depuis bien longtemps qui vont se balader dans votre salon.



Au programme, construction de bases, organisation de travail forcé d’espèces locales, combat entre dinosaures en arène et voyages à dos de reptiles géants. Que demander de plus ? A vous de créer la société de demain. Enfin d'hier. Fermiers, scientifiques ou soldats, l’Ancien Monde n’attend que vous ! Mais le travail forcé ne plaît pas à tous les dinosaures, certains ne seront pas contents. Il vous faudra donc défendre votre base contre ces bêtes sauvages qui veulent reprendre leurs terres.



Pour l’instant prévu sur PC, il n’y a pas de date de sortie officielle communiquée jusqu’à présent. Restez vigilants !