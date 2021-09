Iron Harvest Complete Edition annoncé sur consoles

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 10:20:00 par Théo Valet

Une petite pépite refait parler d'elle

Afin de fêter le premier anniversaire du jeu,annonce une version qui contient les deux DLC sorties ainsi que des mises à jour inédites, des améliorations du jeu, etc.Pour rappel,est un jeu de Stratégie en Temps Réel (STR) qui nous met dans un monde se relevant de la Première Guerre mondiale. Cependant, dans ce monde, les différents pays survivants se sont fracturés et ont construit de gigantesques méchas pour se protéger et asseoir leurs dominations. J'avais pu tester le jeu à sa sortie, et malgré sa difficulté, j'avais adoré. Pour les possesseurs deou de, je ne peux que vous conseillez cette édition qui sortira le 26 octobre prochain.