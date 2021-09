Playstation Plus : les jeux gratuits de septembre

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 09:40:00 par Théo Valet

Hitman, mon chauve préféré





Comme chaque mois, les abonnés au Playstation Plus se voient offrir quelques jeux gratuits sur PS4, mais aussi sur PS5. Pour en profiter, il faut les ajouter à sa bibliothèque et avoir un abonnement PS Plus toujours valable.Le mois dernier, je ne vous cache pas que j'étais déçu. Entre Plants VS Zombies que j'avais déjà fait et Tennis World Tour 2 qui m'en touchais une sans faire bouger l'autre, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Par contre, ce mois-ci, on est un peu plus gâté.Pour les joueurs, on aqui est une édition comprenant les deux jeux de la licence ainsi que tout le contenu additionnel.Pour les joueurs, on retrouve :, qui continue sur la lancée du premier en proposant de nouvelles cibles à traquer dans de nouveaux endroits tous plus cool les uns que les autres.qui vous met dans la peau du célèbre Prédator ou des soldats dans un jeu multijoueur où vous devrez traquer vos proies ou fuir vos poursuivants.Les jeux du mois sont disponibles du 7 septembre au 5 octobre.