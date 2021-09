Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, la critique du film

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Anneaux, c'est le pluriel de quoi ?

Encore un Marvel ! Hurray...Bon, je vous avoue que Cedric et Sylvain ont toujours cette fâcheuse tendance à tuer notre enthousiasme quand il s'agit d'un Marvel au bureau. Et encore une fois, ça n'a pas raté.Quand bien même je dois avouer que certaines de mes craintes se confirment après avoir lu l'article, je suis heureuse aussi de voir que Marvel n'est pas tombé plus bas que bas sur d'autres points qui me faisaient très très peur, surtout quand il s'agit de films moins attendus comme Black Widow et d'incorporer de nouvelles cultures, comparés à un Avengers classique.Mais ça tient plutôt bien la route ! Non pas que c'est un chef d'oeuvre, n'allons pas jusque-là, Marvel semble avoir assez bien réussi son coup pour une fois.Je vous laisse découvrir pourquoi avec la critique du film ci-dessous.