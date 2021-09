Beyond Mankind est disponible sur Steam

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

Peut-on être un philosophe avec des flingues ?

Le nouveau Action-RPG à la première personne,, est sorti hier sur Steam. Pour faire court : en 2121, vous êtes un soldat d’élite envoyé pour reconquérir la Terre, actuellement occupée par une nouvelle espèce d’humains.Ce jeu met l’accent sur son histoire et sa narration, et particulièrement sur ses interactions sociales. Il promet une création de personnage très poussée et un monde post-apocalyptique riche et vivant. Beaucoup d’éléments mis en avant par le jeu vont dans ce sens : une histoire sombre avec des choix cornéliens qui n’ont pas toujours la possibilité de bien se finir, ainsi que des mécaniques de survie et de gestion d’inventaire.En bref, intéressez-vous à ce jeu surtout si vous cherchez une expérience narrative riche et immersive.