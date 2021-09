Hot Wheels Unleashed dévoile son futur contenu

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 11:20:00 par Théo Valet

Le GOTY se dévoile petit à petit avec amour et tendresse

, c'est la petite merveille développée par Mattel et Milestone. Un jeu de course avec de la création de circuit où tout l'univers des jouets Hot Wheels est réutilisé. C'est merveilleux, n'est-ce pas ?En tout cas, moi, je l'attends de pied ferme. Hot Wheels, c'est mon enfance, c'est ce qui m'a élevé, m'a fait grandir, et surtout m'a appris le troc. Parce que oui, dans la cour de récréation, on échangeait nos voitures. Et c'était un peu comme pour les cartes Pokémon, le but était d'arnaquer ses petits camarades pour récupérer les plus belles petites voitures et faire le beau devant les filles.Aujourd'hui, après nous avoir montré du gameplay et nous avoir présenté les différents circuits, Mattel et Milestone nous présente les futurs DLC et autres contenus post-lancement. Là encore, c'est merveilleux !On a des collaborations avec DC Comics, Master of the Universe, Mc Laren, Tortues Ninja, BMW, Street Fighter, et j'en passe ! Moi, je vous le dis, ce jeu va être la référence des jeux de voitures. Je pense même qu'il deviendra le GOTY devant Horizon, Halo Infinite ou même God Of War. Mais ça n'engage que moi...est prévusur PS4 et 5, Xbox One et Series ainsi que sur Switch et PC.