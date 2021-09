Rythme of the Universe : Ionia arrive bientôt

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Un jeu VR, ça fait toujours plaisir

Il y a peu de bons jeux VR, on le sait tous. Alors, quand un petit mail sur l'un d'eux arrive dans notre boîte mail, ça fait plaisir.est donc un jeu VR qui vous emmène dans un monde fantastique. Vous allez devoir trouver le Harpa, un être mythique qui se meurt et qui va entrainer la nature avec lui. Muni de vos contrôleurs VR, vous allez devoir composer de la musique en utilisant les sons de la nature elle-même. Ces sons vous permettront d'avancer dans le jeu, mais aussi de résoudre les énigmes basées sur la théorie musicale.ROTU Entertainment, le studio derrière le jeu, va au bout de son idée de protection de l'environnement en proposant de reverser 5 % des bénéfices du jeu à l'association Wildlife Warriors Worldwide. Cette organisation à but non-lucratif s'occupe justement de protéger l'environnement.Le jeu est prévu poursur l'OCulus Quest, le Playstation VR ainsi que le SteamVR.