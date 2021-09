Pathfinder : Kingmaker atteint un million de ventes

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 10:40:00 par Luc Vidal

La boucle est bouclée

Le RPGvient d’atteindre un million de ventes dans le monde sur PC, Xbox One et PS4 confondus. Un joli succès pour le jeu sorti en 2018, qui était à l'origine un projet Kickstarter.Ce RPG fantasy en vue isométrique vous permet de créer et personnaliser votre personnage et son groupe d’aventuriers en proposant des combats tactiques en temps réel, durant lesquels vous avez accès à un écran de pause pour faciliter vos décisions. Le jeu propose également de la gestion de royaume. En clair, un bon RPG « à l’ancienne » qui intéressera principalement les fans du genre. Pas étonnant, puisque le jeu est lui-même inspiré d’un jeu de rôle.Cette annonce du succès du jeu tombe à pic, car un nouvel opus,, sort le 2 septembre sur PC. Il faudra attendre le 1er mars 2022 pour une version PS4 et Xbox One.