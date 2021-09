Ghostrunner sort un nouveau DLC gratuit avec deux nouveaux modes

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Les neons, c'est la vie

est sorti depuis un petit moment sur PS4, Xbox One et PC. Il est prévu pour PS5 et Xbox Series le 28 septembre prochain. Dans le jeu de base, vous jouez un genre de samouraï cyberpunk qui va traverser une cité pour empêcher un coup d'état. Armé de votre katana, de votre grappin et de vos capacités hors normes, vous allez taillader tout ce qui se trouve sur votre passage.Comme dit dans le titre, le DLC propose les nouveaux modes Vague et Assistance. Le premier vous plonge dans une bataille contre des vagues d'ennemis générées de manière aléatoire. Pour survivre, vous allez devoir vous battre et vous améliorer pour aller plus loin. Si vous survivez 20 rounds, vous remportez un katana exclusif.Le mode Assistance propose trois options de personnalisation pour faire varier le temps de rechargement, la vitesse du gameplay et votre vie. Le but étant de simplifier le jeu pour les débutants ou au contraire le rendre plus dur pour les professionnels.En plus de ce DLC, un pack Néon avec de nouveaux cosmétiques est disponible pour 4,99 €. Un bundle à 7,99 € est également disponible et inclue tous les packs du jeu.