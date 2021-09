L'importance des sons dans WRC 10

Publié le Mercredi 1 septembre 2021 à 09:40:00 par Côme Richetta

A l'écoute des voitures

NACON et KT Racing nous révèlent une nouvelle vidéo sur les coulisses de leur prochaine sortie, WRC 10, le jeu officiel du World Rally Championship.



Que tous les amateurs de moteurs, pots d’échappement et autres bijoux de technologie bruyante sur quatre roues soient prévenus, les équipes ont mit le paquet. Cette fois, ils nous présentent leurs méthodes d’enregistrement audio des voitures que vous retrouverez dans le jeu. Pas question de reproduire ou d’imiter, il s’agit bien ici d’un enregistrement pur et dur des véhicules dans tous leurs états !



Il en faut de la patience, pour enregistrer un audio à plus de dix endroits différents dans la voiture, différent selon le régime du moteur, à l’intérieur comme à l’extérieur et selon l’adhérence sur la piste. Répétez le processus pour toutes les différentes voitures du jeu !





Clairement, une attention toute particulière semble être apportée aux sons dans WRC 10, ce qui ravira nos oreilles lorsque le jeu sera disponible. En fait, c’est dès demain, le 2 septembre 2021, que vous pourrez en profiter chez vous sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.