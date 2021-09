- Dark Deity, un nouveau JRPG sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 31 août 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Old-school

Développé par le nouveau studio Sword and Axe, dont le nom sonne certes très occidental,n'en est pas moins qu'un RPG aux connotations nippones.Il sortira en 2022 sur Nintendo Switch.30 personnages seront disponibles pour monter votre petite équipe d'aventuriers, 50 classes de personnages... On n'en saura pas plus sur le jeu, si ce n'est qu'il proposera plusieurs chemins pour parvenir à la fin.Sinon, ça doit être encore un truc du genre royaume en péril, aventuriers qui vont le sauver en partant à la recherche d'un artefact, le tout sur une ambiance fantasy, avec des graphismes old-school.