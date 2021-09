- Action-RPG : The Last Oricru, c'est cuit ?

Publié le Mardi 31 août 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Qui l'eut cru ?

Il n'y aura pas de sortie physique pour, un action-RPG dont le nom a permis de faire deux jeux de mots pourris en titre et en sous-titre. Il sortira en dématérialisé sur PC, PS5 et Xbox SeriesVous y jouerez un aventurier ou une aventurière se réveillant au Royaume de Wardenia, en proie à une guerre civile impitoyable. Vous avez été congelé pendant plus de 3 siècles et débarquez dans un monde que vous ne connaissez pas. Mais que vous pouvez mettre à vos pieds. Vous pourrez choisir quelle faction vous soutiendrez et influencer le déroulement du conflit.Le jeu sera également jouable en solo.