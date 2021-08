Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 30 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

La vie à la campagne !

Et pourtant, on a installé la fibre !Aaah, la vie à la campagne et ses bienfaits : l'air pur, l'absence de traffic, la vie en autarcie, la faune sauvage et docile à la fois...Et ces foutus problèmes de réseau !Parce qu'on le sait tous, même au fin fond de la campagne, on a besoin de thunes. Et de boulot. Et pour trouver du boulot, il faut de l'expérience, et quand on débute, on fait des stages. Et parfois ces stages sont en distanciel, du coup il faut un accès à internet ! Et on va pas se mentir, c'est pas toujours ça...Du coup, ça m'arrive parfois, l'après-midi en plein été, de péter les plombs quand il est l'heure de publier un article et que ça ne charge pas. Au point où même les vaches m'observent avec étonnement et confusion du fin fond de la pâture derrière chez moi...Mais je ne suis plus la seule dans ce cas ! Eh oui, un deuxième campagnard a rejoint la rédaction depuis son petit bout de terrain : Théo Valet. Bon, si vous lisez déjà régulièrement les tests qu'on publie, Théo n'est pas réellement un nouveau. Mais ça vaut le coup de l'annoncer quand même !