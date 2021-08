(TEST) Hell Let Loose (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 30 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Un enfer, mais pas pour les raisons que vous croyez...

Notre regrettée Julia a eu l'honneur de tester un de ses jeux préférés (notez la pointe d'ironie et de sarcasme) :Et je vous avoue, moi non plus ça ne m'enchante pas les jeux de guerre. Mais alors, pas du tout.Alors voir quelqu'un d'aussi passionnée que moi jouer à HLL, je vous avoue que ça me fait marrer derrière mon écran.En bref, on nous a demandé notre avis et on vous le donne.