Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille, dévoile un peu de Gameplay

Publié le Lundi 30 août 2021 à 11:15:00 par Théo Valet

Ça va schtroumpfer dans la forêt !

Microids et IMPS s'associent pour nous sortir un nouveau jeu sur nos petits bonhommes bleus préférés. Dans "", vous allez devoir sauver la forêt d'une plante maléfique qui l'envahit. Cette Malfeuille dévore les plantes et capture les pauvres petits Schtroumps. Encore un coup de Gargamel sans aucun doute...Pour vous aider dans votre quête, le Schtroumpf Bricoleur vous a construit un instrument de taille : le Vaporisaschtroumpf. Ce dernier va vous permettre plein d'actions diverses et variées. Vous allez pouvoir vous propulser, voler, écraser, aspirer des objets, les renvoyer et surtout vaporiser un antidote sur les plantes touchées par la Malfeuille, ainsi que sur les ennemis. Bref, ce fabuleux outil sera votre couteau suisse durant cette nouvelle aventure.Le gameplay sera basé sur de la plateforme avec, bien évidemment, de l'exploration à la pelle. Vous allez en plus pouvoir incarner la Schtroumpfette, le Schtroumpf Costaud, le Schtroumpf à Lunettes, ainsi que le Schtroumpf Cuisinier.Le jeu est prévu pour leprochain sur PC, Switch, PS4 et 5, ainsi que sur Xbox One et Series. Il y aura une édition standard, une édition Schtroumpfissime avec quelques goodies et une édition Collector avec une figurine en résine de 14,5 cm.