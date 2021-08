Tormented Souls est disponible sur PS5 et PC

Publié le Lundi 30 août 2021 à 10:23:00 par Théo Valet

Une petite dose d'horreur pour la rentrée

Développé par PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works,est un jeu survival horror qui vous met dans la peau de Caroline Walker. Cette jeune femme enquête sur la disparition de deux soeurs. Pour les retrouver, elle se rend dans un manoir converti en hôpital malsain rempli de monstruosités. A la croisée entre Resident Evil et Outlast,reprend les codes du genre avec de l'exploration, du craft d'armes et des énigmes à résoudre pour se sortir de cet enfer.Pour le moment, le jeu est disponible sur PS5 en version digitale et physique, ainsi que sur Steam. Plus tard dans l'année, il débarquera également sur les Xbox One et Series, ainsi que sur PS4 et Switch.