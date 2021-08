Thymesia : un RPG plein de miasmes

Publié le Lundi 30 août 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Qu'est-ce que tu croâââââ ?

Team17 et OverBorder Studio développent, un jeu d'action RPG qui sortira cette année sur PC. Il se déroule dans un monde sombre et violent, dévasté par la peste et autres épidémies mortelles.Vous allez y incarner Corvus, un être surnaturel mi-humain, mi-corbeau, doté d'armes spécifiques qui lui permettent de capturer les maladies de ses ennemis pour les réutiliser contre eux.L'ambiance se voudra pesante, dans un monde où les ennemis sont des humains qui ont muté à cause des maladies. Vous pourrez faire évoluer Corvus, au fil de l'expérience glanée, selon différentes branches de compétences. Plusieurs fins sont prévues pour le jeu.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.