Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Ce n'est qu'un au revoir... Snif...

Cher lecteur,C'est les yeux remplis de larmes et le coeur plein d'émotions que je vous annonce le départ de nos chers chroniqueurs Julia et Yassine. Ils seront assurément regrettés et on pleurera longtemps leur absence au bureau. Surtout quand on avait 30 news à traiter et qu'on suait tous ensemble d'épuisement et de terreur, car il fallait absolument tout publier.Et justement, Cedric a pensé qu'il était bienvenu de leur faire un magnifique cadeau de départ : une avalanche d'informations à traiter. Après tout, n'est-ce pas là la chose la plus agréable, avant de nous quitter, que de jurer une dernière fois sur nos claviers et notre site adoré ?Enfin bref, la Gamescom nous a tous tués et on a qu'une envie, c'est de prendre notre week-end.Je vous retrouve personnellement lundi pour ma dernière semaine :)