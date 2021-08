- L'Ã©dition Gamescom de Dying 2 Know prÃ©sente un trailer gameplay

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 13:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Du parkour et du combat

Techland nous a présenté la prochaine édition de, le 3e épisode d'une web-série originale qui plonge dans l'univers deCe 3ème épisode met à l'honneur le parkour grâce aux animations réalisées en motion capture. L'aspect est satisfaisant et offre une grande sensation de dynamisme. Le combat, part importante de, s'est dévoilé aux joueurs qui ont eu un aperçu des armes, ainsi que du système de combat qui intègre des mouvements de parkour, rendant le tout plus complexe et immersif.De quoi vous teaser un peu plus pour la sortie du jeusur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Les précommandes sont déjà ouvertes.