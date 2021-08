- Starsand arrivera en early access le 4 novembre

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 13:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bienvenue dans Survie Simulator

est un jeu de survie en milieu désertique. Des dunes à perte de vue, des animaux et insectes mortels (l'Australie, mais en pire, quoi...) et de rares oasis pour vous sustenter.Encore faut-il réussir à trouver de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer lors des nuits froides, de quoi se rafraîchir lors des journées chaudes. A vous de vous débrouiller là-dedans...Pour revenir sur Terre, vous devrez apprendre à maîtriser des technologies extraterrestres, tout en défendant votre camp contre les ennemis et les éléments.Le jeu sortira en early accessde cette année sur Steam. En attendant, un nouveau trailer nous a été fourni :