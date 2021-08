Farming Simulator 2022 nous dévoile un trailer, une nouvelle carte et son season pass

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 12:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bienvenue en Méditerranée

nous fait découvrir un environnement méditerranéen, qui est la terre promise des nouvelles cultures telles que les grappes, les olives et le sorgho.La carte française de Haut-Beyleron est idéale pour créer des terrains viticoles de qualité, il s'agit de la dernière des trois cartes comprises au lancement du jeu. Le trailer fourni des images de gameplay, dévoilant de nouveaux véhicules et outils.Bien queoffre plus de contenu que jamais, avec plus de 400 machines et véhicules, trois cartes, de nouvelles fonctionnalités de gameplay telles que les cycles saisonniers et les chaînes de production, etc. Le jeu connaîtra plus d'un ajout avec le Season Pass, il comprend trois packs de contenu et une extension plus importante qui sortiront sous forme de DLC, au cours des 12 mois suivants la sortie du jeu. Et ce n'est pas tout ! En effet, le jeu bénéficiera également de mises à jour avec du contenu gratuit.sera disponiblesur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.