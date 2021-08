Super Animal Royale est disponible sur Nintendo Switch, PS4 et PS5

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Combat de peluches

Modus Games et Pixile Studios viennent de sortirsur Nintendo Switch, PS4 et PS5. Le jeu est déjà disponible depuis peu sur PC, Xbox One et Xbox Series.est un free-to-play, gratuit, donc, qui vous permet d'incarner un animal tout mignon. Et vous allez retrouver plein d'autres joueurs dans la même partie, jouant tous ensemble avec plein d'animaux tout mignons. Pour vous foutre sur la gueule à grands renforts d'armes à feu ou d'armes bizarres (boules de hamster, bananes...).Plu de 300 races sont disponibles, plus de 600 articles cosmétiques, la plupart à débloquer ou acheter dans la boutique... Les parties se jouent à 64.Moui...