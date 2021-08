Un nouveau trailer pour DokeV dévoilé

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 11:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

C'est du lourd

est un jeu d'action-aventure en monde ouvert où vous devrez collectionner des créatures connues sous le nom de Dokebi.Créatures du folklore coréen, elles vivent en harmonie avec les humains et vivent de leurs rêves dont elles tirent leur force. Elles peuvent apporter courage et force aux humains qu'elles soutiennent de tout leur être. L'exploration d'un monde ouvert magnifiquement conçu vous est fortement incité, et des tas d'activités passionnantes sont à effectuer.Le trailer montre que vous pouvez collecter les Dokebi et présente également de nombreuses caractéristiques du jeu, comme le combat en temps réel, les combats de boss et les modes de transport. Bien d'autres éléments intéressants sont présents dans ce trailer !