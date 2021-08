Morgana de Persona 5 est le prochain invité de Super Monkey Ball : Banana Mania

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

CE N'EST PAS UN CHAT !

Morgana, membre iconique des voleurs fantômes, rejoint la fête ! Notre ami collectera des coffres au lieu des bananes, mais il ne reçoit pas le même statut que les autres invités. En effet, contrairement aux autres, Morgana sera disponible sous forme de DLC payant, après la sortie du jeu, le 2 novembre.La Gamescom s'est montrée généreuse et nous a également livré un trailer avec un aperçu des 12 mini-jeux que contiendraLe jeu sortirasur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. Il profitera de la fonctionnalité Smart Delivery dès sa sortie. De la même façon, les versions PS4 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite pour PS5.