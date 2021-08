eFootball dÃ©voile de nouveaux dÃ©tails sur son gameplay

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

L'art du ballon rond





Voici quelques-uns de ces détails :

A l’occasion de la Gamescom, Konami en a dévoilé un peu plus sur les détails de son futur jeu de football par le biais d’une nouvelle bande-annonce.Tout d’abord les joueurs pourront contrôler la force de frappe et déterminer la vitesse de dribble, d’un simple coup au dash complet. Sur PS5, le jeu utilisera les retours haptiques pour ressentir la différence dans le mouvement.Une large gamme de dribbles sera disponible pour tenter de piéger le défenseur adverse.Les joueurs pourront également comme dans la plupart des jeux de football se jeter devant le ballon pour couper la passe et potentiellement se créer une nouvelle occasion.Attention cependant car cela pourra vous plonger dans des duels, des batailles physiques pour garder le ballon. Le défenseur pourra effectuer une charge et l’attaquant une forme de défense. Cela vise à rendre le jeu plus dynamique.Les joueurs pourront effectuer des coups spéciaux, tels que des coups tranchants, des passes lobées ou des tirs ascendants. Ces nouvelles actions prendront du temps pour être exécutées et il faudra donc choisir correctement son timing.Le jeu veut également apporter un focus sur les duels 1v1 en créant tout un ensemble de règles pour déterminer qui sort vainqueur. Des tas de paramètres affecteront cette décision comme la capacité physique du joueur, la rapidité du mouvement, la direction du corps ou encore l’état du ballon. Une caméra « Duel » a été implantée afin de permettre d’apprécier la scène de plus prêt.Enfin, l’IA a été retravaillée notamment pour mieux retransmettre le style de jeu propre à chaque équipe, ce qui me semble à la fois monstrueusement complexe et intéressant… Les joueurs auront également une plus grande liberté dans leur style de jeu et le contrôle des personnages ne possédant pas le ballon.A noter que certaines de ces fonctionnalités ne seront implantées qu’après la sortie d’eFootball.Bref, Konami essaie de pousser son art de la simulation de ballon toujours plus loin. J’en connais qui vont être ravis et il est vrai qu’ils semblent aller dans le bon chemin avec eFootball, même si je n’ai que peu d’affection pour ce sport. Pour rappel, la plateforme free-to-play sera lancée cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Les versions mobile seront disponibles plus tard.