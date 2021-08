Les jeux Amazon Prime Gaming de septembre

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Variés, mais de qualité

Knockout City – Développé par Velan Studios et édité par Electronic Arts sous le label EA Originals, Knockout City proposera aux amateurs de balle aux prisonniers d'en découdre !



Sam & Max Hit the Road – Matraque à la ceinture, sirène prête à retentir et pied au plancher, Sam et Max de la Freelance Police s'attaquent à la plus complexe de leurs enquêtes dans cette aventure animée en 2D datant de 1993.





Candleman The Complete Journey – Dans ce jeu croisant plateforme et réflexion, les joueurs prendront le contrôle d'une petite bougie qui ne peut rester allumée plus de 10 secondes. Pour atteindre cette intrigante lumière au loin, ils devront traverser un monde enchanté mais jonché de dangers.





Puzzle Agent – Né de l'imagination du dessinateur de BD Graham Annable, Puzzle Agent offrira un défi qui se veut passionnant aux joueurs qui s'y essaieront.





Secret Files 2: Puritas Cordis - Suite du jeu d'aventure Secret Files Tunguska, Secret Files 2: Puritas Cordis mènera ses joueurs dans un monde au bord du chaos. Après avoir été témoins d'un meurtre, ces derniers se retrouveront propulsés dans des évènements qui vont au-delà de notre espace-temps.



Tools Up! – Dans ce party game, il faudra savoir coopérer pour réussir à rénover des maisons dans le temps imparti



– Dans ce party game, il faudra savoir coopérer pour réussir à rénover des maisons dans le temps imparti Unmemory – En plongeant dans ce thriller noir, mélangeant puzzle et lecture, les joueurs seront sans aucun doute captivés par le mystère qu’il entretient.

Chaque mois, Amazon Prime Gaming, le service de jeux vidéo du géant du commerce en ligne propose des jeux gratuits à ses abonnés Prime.Ce mois-ci, les jeux sont assez variés et comprennent encore une fois (et probablement la dernière) un jeu LucasArts, comme promis pour l’été, Sam & Max Hit The Road :Le jeu de la livraison offrira également entre autres aux joueurs de Genshin Impact 60 primogems, 8 leçons et 5 soupes au lys calla et fruits de mer et, à ceux de Madden NFL 22, des packs contenants chacun 10 joueurs Gold ou mieux.Bref, c’est une belle palette dont vous devriez profiter, si vous en avez la possibilité.