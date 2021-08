(TEST) Greak : Memories of Azur (PC, PS5, Xbox Series X, Switch)

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 13:00:00 par Marion Bétremieux

La famille avant tout

J'ai le plaisir de vous partager le test sur, écrit par notre invité d'honneur Côme.Personnellement, j'ai vraiment apprécié corriger et lire ce test, alors je ne peux que le recommander.Pour ce qui est du jeu,est un platformer où vous incarnez une fratrie de trois, Greak, Adara et Raydel.Non seulement le jeu est splendide, mais il est aussi très dynamique, de par ses combats très rapides et animés à merveille. Les fans d'Hollow Knight, entre autres, seront comblés, j'en suis sûre.Je vous laisse donc découvrir l'article et vous souhaite une bonne lecture !