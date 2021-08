The Outlast Trials présente son premier trailer de gameplay

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 12:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'horreur à plusieurs

La saga Outlast sortira bientôt son troisième épisode qui est marqué par le thème de la coopération :Il s'agit du premier Outlast à s’essayer au multijoueur.Lors de la guerre froide, vous incarnerez des sujets de test enlevés par la société Murkoff. Emprisonnés dans une installation secrète, vous devrez réussir une série d'épreuves physiques et mentales, tourmentés par des personnages emblématiques de la série. Vous serez mis au défi seul ou en équipe et devrez tout faire pour garder votre santé mentale intacte.Un trailer de gameplay qui donne le ton a été livré et donne les premiers frissons :