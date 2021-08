Park Beyond est annoncé pour 2022

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le futuroscope a 50 ans de retard

est un jeu de création et de gestion de parc à thème où votre créativité est la seule limite. Vous pouvez créer des attractions qui repoussent les limites du possible. Utilisez les modules à votre disposition pour créer des attractions sensationnelles.Le jeu vous propose également un mode Histoire dans lequel vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, alliés et ennemis qui vous aideront à faire entrer dans la légende votre nom comme "Designer de parcs à thème". Définissez vos propres objectifs de mission et apprenez à gérer votre parc au fil de vos aventures.Le jeu sortira en 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.