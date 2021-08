Far Cry 6 prÃ©sente son story trailer

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La révolution arrive en octobre

Ubisoft a annoncé la sortie depour leprochain. Les joueurs seront plongés en pleine guerre civile et combattront pour la liberté du peuple contre le tyran Anton Castillo et ses troupes.Le jeu se déroulera dans une île fictive, Yara, située dans les Caraïbes. Vous y incarnerez Dani Rojas, un homme ou une femme, à vous de choisir, qui a rejoint la guérilla, après avoir servi dans l'armée de Castillo et son fils, Diego.Le jeu sera jouable en solo ou en coop. Le jeu fera la part belle à la liberté, via un monde ouvert totalement accessible, et aux armes originales, faites de bric et de broc.Et voici le story trailer :