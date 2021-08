Une bande-annonce et une dÃ©mo pour WarioWare : Get it Together !

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Des mini-jeux survoltés

débarque le 10 septembre sur Switch. Cette fois, vous devrez aider Wario et sa bande, que vous pourrez également incarner et ayant chacun des talents particuliers, à s’échapper d’un monde de mini-jeux.Le jeu proposera une multitude de modes comme le mode Histoire, les modes Variés ou les défis en ligne, les modes Variés étant des modes « Party » compétitif jusqu’à 4 joueurs. Vous pourrez également vous lancer dans la Coupe Wario, un défi hebdomadaire, ou le mode Classé, si le score en ligne vous intéresse. Vous pourrez avoir un aperçu des nouveaux mini-jeux dans la bande-annonce !Autre grande nouvelle, une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop. Et si le jeu vous intéresse, vous ne devriez pas hésiter à la télécharger. Moi en tout cas, c’est ce que je ferais, si j’avais une Switch sous la main !