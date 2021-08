Une nouvelle bande-annonce pour World War Z : Aftermath

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Des zombies, encore et toujours

Saber Interactive et Focus Home Interactive dévoilent une toute nouvelle bande-annonce pour, la future évolution du shooter de zombie coopératif. Le jeu sera disponible le 21 septembre sur PS4, Xbox One et PC avec une mise à niveau gratuite vers PS5 et Xbox Series X et une vraie sortie next-gen disponible d’ici 2022.Le jeu est dès à présent disponible en précommande à 39,99 €, tandis que les joueurs possédant déjà la version originale de World War Z peuvent passer à Aftermath pour 19,99 €. La deluxe edition à 49,99 € comprend deux armes de mêlée bonus ainsi que des skins d’armes. Toutes les précommandes incluent un accès anticipé complet dès le 19 septembre.Personnellement, j'ai eu assez de zombies pour cette semaine !