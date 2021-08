Demon Slayer : The Hinokami Chronicles révèle du lourd à la Gamescom

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La hype grandit encore

Dans le Japon de l'ère Taisho (1912-1926) vit Tanjiro, un adolescent, ainé d'une fratrie nombreuse dont le père n'est plus. Parti vendre du charbon pour subvenir aux besoins des siens, il découvre à son retour que sa famille a été massacrée par un démon. L'unique survivante, sa soeur Nezuko a elle-même été transformée en démon. Tanjiro deviendra un "pourfendeur" (qui tuent les démons) pour sauver Nezuko et retrouver celui qui a décimé les siens.Lors de la Gamescom 2021, SEGA a dévoilé un premier aperçu du démon du Mont Natagumo et son boss : Rui, une des Douze Lunes Démoniaques (la Cinquième Lune Inférieure). Vous pouvez avoir un aperçu dans le trailer ci-dessous., sortira le 15 octobre 2021, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Steam.