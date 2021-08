(TEST) Button City (PC, Switch, Xbox Series, PS5)

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Vive la Fluff Squad !

Ce jeu est tellement adorable que j'ai envie de le manger.Bon, ok, peut-être pas jusque-là... Quoique.Cela fait quelque temps qu'on parle deà la rédaction et le voilà enfin ! Avec ses couleurs flashy, ses personnages juste trop mignons et leurs noms d'aromates. Oui, oui, des aromates.En bref, vous incarnez un petit renard du nom de Fenouil, le "new in town", le p'tit nouveau, et vous allez vous faire des amis avec lesquels vous jouerez à la salle d'arcade du nom de. Mais cette fameuse salle d'arcade est menacée par le terrible businesscat, Peppermint Pepperbottom.Tout est adorable de A à Z, scénario, personnages, couleurs, dialogues...Bref, personnellement, je craque. Et Julia aussi, du coup.