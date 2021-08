Dying Light 2 présente son parkour et ses armes à la Gamescom

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

Un ballet aérien en perspective

Dans, un monde apocalyptique où chacun ne peut compter que sur soi-même, deux choses sont essentielles : fuir et se protéger. Dans cette logique, Techland nous a présenté en détails lors de la Gamescom son parkour et ses armes.Dans, la ville a gagné en verticalité. Vous aurez donc plus d’opportunités d’utiliser le terrain à votre avantage ou de vous cacher. Le studio a donc particulièrement travaillé le parkour : entre le nouveau parapente et le grappin, vous pourrez battre des records, mais il ne faudra pas compter uniquement sur vos capacités physiques.De nombreux autres éléments ont été installés pour vous permettre des prouesses comme des cordes, des ascenseurs, des trampolines et autres surprises. Vous devrez évidemment vous entraîner avant de maîtriser tout ça, mais vous pourrez imaginer des chemins inattendus. Enfin la fluidité de vos déplacements a été longuement étudiée et plus d’un millier d’animations sont disponibles. Espérons qu’elles s’imbriquent bien !Mais la survie n’est pas qu’une question de déplacement, il va parfois falloir vous battre ! Vous allez devoir en premier lieu devoir les approcher, vous êtes libres de choisir votre approche. Cependant, il faudra prendre en compte le comportement de chaque type d’ennemis, identifier ses armes, savoir s’il est seul ou non…L’observation sera la clef de la réussite. Enfin, la faction que vous avez choisi de rejoindre pourra favoriser ou imposer un certain style de jeu.Les armes seront aussi très importantes et vous devrez trouver les meilleurs possibles pour favoriser votre survie. Vous pourrez également les modifier, chaque arme est modifiable, pas uniquement pour améliorer sa résistance ou ses dégâts, mais aussi pour faire en sorte d’être plus efficace dans certaines situations. En effet, ajouter des effets particuliers comme de l’électricité, du feu ou du saignement peut avoir un impact sur vos tactiques.Bref, encore une annonce qui ne présage que du bon, de la créativité et de l’exploration, pour ce jeu qui sortsur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.